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Rıdvan Dilmen: ‘Üç gün üst üste oynansa Sivasspor, Beşiktaş’ı yenerdi’
Sivasspor

Rıdvan Dilmen: ‘Üç gün üst üste oynansa Sivasspor, Beşiktaş’ı yenerdi’

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olurken Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi. Dilmen, "Takımlar 3 gün uykusuzluğa dayansalar, Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş'ı yenerdi" dedi.

18 Ağustos 2019 00:21

Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 3-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, müsabakayı değerlendirdi. Dilmen, Sivasspor’un galibiyeti sonuna kadar hak ettiğinin altını çizerken “Takımlar 3 gün uykusuzluğa dayansalar, Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş’ı yenerdi” dedi.

Cumhuriyet Kupası’nda Fenerbahçe’yi de mağlup etmeyi başaran Sivasspor’un bu galibiyetlerinin tesadüf olmadığını belirten Dilmen, “Bugün Beşiktaş mağlubiyeti hak etti, Sivasspor da Fenerbahçe’yi yendikleri maçın tesadüf olmadığını gösterdi” ifadelerini kullandı.

Dilmen ayrıca taraftarların Orhan Ak tepkileri üzerine de konuştu. Dilmen, “Beşiktaş, Orhan Ak’tan da Fikret Orman’dan da büyüktür. Şu an zaten saha içinde arızalar, transferde sorunlar var. Beşiktaş tüm bunlar varken antrenör sorunuyla uğraşacak durumda değil. Taraftar daima haklıdır diye düşünmem ama bazı konularda hassas olmak gerek” dedi. 17 Ağustos 2019 Orhan Ak tepkiler sonrası yedek kulübesinden ayrıldı Beşiktaş`ta teknik direktör Abdullah Avcı`nın yardımcısı olan Orhan Ak, Sivasspor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlarca protesto edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:21 | 18 Ağustos 2019
beşiktaş Demir Grup Sivasspor süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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