Quaresma: Sahaya kişilik, karakter koyamadık

Süper Lig’in açılış haftasında Sivasspor’a 3-0 yenilen Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları ‘kötü’ olarak yorumlayan Quaresma yaptığı değerlendirmede, ”Lige kötü başladık. Bütün hafta boyunca çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Sahaya kişilik, karakter koyamadık. Bundan sonra kafamızı kaldırıp sonraki maça bakacağız. Nerede hata yaptığımıza bir bakıp onu düzeltmemiz lazım. Hata tamamen futbolculardaydı. Öne oynamakta çekindiğimiz anlar oldu. Başımızda büyük bir hocamız var. Mağlubiyette oyuncuların büyük payı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.