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Quaresma: Sahaya kişilik, karakter koyamadık
Beşiktaş

Quaresma: Sahaya kişilik, karakter koyamadık

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, 3-0'lık Sivasspor yenilgisi sonrası öz eleştiri yaptı.

18 Ağustos 2019 00:43

Süper Lig’in açılış haftasında Sivasspor’a 3-0 yenilen Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları ‘kötü’ olarak yorumlayan Quaresma yaptığı değerlendirmede, ”Lige kötü başladık. Bütün hafta boyunca çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Sahaya kişilik, karakter koyamadık. Bundan sonra kafamızı kaldırıp sonraki maça bakacağız. Nerede hata yaptığımıza bir bakıp onu düzeltmemiz lazım. Hata tamamen futbolculardaydı. Öne oynamakta çekindiğimiz anlar oldu. Başımızda büyük bir hocamız var. Mağlubiyette oyuncuların büyük payı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 00:43 | 18 Ağustos 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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