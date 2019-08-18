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Paulo Dybala’dan Triestine ağlarına enfes gol!
İtalya Serie A

Paulo Dybala’dan Triestine ağlarına enfes gol!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Triestine ile oynanan hazırlık maçında jeneriklik bir gole imza attı.

SKOR DIŞ HABER 18 Ağustos 2019 19:52

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, ligin başlamasına kısa bir süre kalan son hazırlık maçını Triestine ile yaptı.

Juventus karşılaşmayı Paulo Dybala’nın golüyle 1-0 kazanırken Arjantinli futbolcunun müthiş golü jeneriklere girecek türdendi.

Federico Bernardeschi’nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Dybala, şık bir topuk çalımıyla rakibini ekarte ederken kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dybala’nın golüyle 1-0 öne geçen Juventus mücadeleyi bu golle 1-0 kazanırken 25 yaşındaki futbolcu 49. dakikada bir penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Öte yandan sezon başında teknik direktör Maurizio Sarri’nin takımda fazla şans vermeyi düşünmediği Dybala, Manchester United ile transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

İşte Dybala’nın Triestine ağlarına gönderdiği müthiş gol;

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Son güncelleme 20:06 | 18 Ağustos 2019
juventus Paulo Dybala Triestina
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