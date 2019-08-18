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Osmanlıspor 3 puanı 86’da kurtardı
TFF 1.Lig

Osmanlıspor 3 puanı 86’da kurtardı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 2-1 yendi.

18 Ağustos 2019 00:37

TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonunun ilk hafta karşılaşmasında, Osmanlıspor evinde Boluspor'u ağırladı. Mücadele sonunda karşılaşma Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak

Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 90+3 Barış Zeren), Todorovic (Dk. 76 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk (Dk. 90+6 Oğuz Yıldırım)

Boluspor: Ozan Evrim Özenç, Sincere Seth, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer (Dk. 90 İsmail Konuk), Umut Gündoğan (Dk. 58 Mutlu Güler), Cumali Bişi, Mustafa Durak, Bilal Kısa (Dk. 74 Gökhan Sazdağı), Mustafa Eskihellaç, Poepon

Goller: Dk. 60 Poepon (Boluspor), Dk. 67 Blagojevic, Dk. 86 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Eren İyican, Dk. 48 Hasan Kılıç, Dk. 90+3 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 50 Ümit Kurt, Dk. 54 Umut Gündoğan (Boluspor)

Son güncelleme 00:37 | 18 Ağustos 2019
boluspor Osmanlıspor tff 1.lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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