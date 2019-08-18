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Ömer Toprak, Bremen’de hastaneye kaldırıldı!
Almanya Bundesliga

Ömer Toprak, Bremen’de hastaneye kaldırıldı!

Werder Bremen'in yeni transferi Ömer Toprak, Fortuna Düsseldorf ile oynanan maçın ardından hastaneye kaldırıldı.

18 Ağustos 2019 09:30

Werder Bremen’in Borussia Dortmund’dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Ömer Toprak, ligdeki ilk maçında sağlık sorunu yaşadı.

Bundesliga ekibinin 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 82. dakikasında Ömer Toprak, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Joshua Sargent’e bıraktı.

Werder Bremen’in teknik direktörü Kohfeldt, konuya ilişkin “Detaylı inceleme için hastaneye götürüldü” şeklinde açıklama yaptı.

Nefes almada sorun yaşayan savunma oyuncusunun, maç sonrasında hastaneye götürüldüğü ancak bir bulguya rastlanmadığı açıklandı. Milli futbolcunun birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.

Son güncelleme 09:30 | 18 Ağustos 2019
almanya Bundesliga Fortuna Düsseldorf Ömer Toprak sakatlık werder bremen
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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