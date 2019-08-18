Mario Balotelli İtalya’ya döndü! Yeni kulübü resmen açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia’dan yapılan “Mario yuvaya dönüyor” başlıklı açıklamada 29 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Mario Balotelli geçtiğimiz sezon forma giydiği Nice ve Marsilya takımlarında 25 maça çıkıp 8 gol ve 1 asistle oynadı. Brescia’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Balotelli’nin çocukluğunu geçirdiği şehir olan Brescia’ya döndüğü ifade edildi. Sözleşme süresi resmi açıklamada henüz net bir şekilde belirtilmezken, 19 Ağustos’ta yapılacak resmi tanıtımla Balotelli’nin sözleşme süresinin de açıklanması bekleniyor.

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