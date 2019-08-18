SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP’li belediyenin kentsel dönüşüm inadı
Manisaspor’un acı kaderi! Lig başlamadan…
Spor Toto 3. Lig

Manisaspor’un acı kaderi! Lig başlamadan…

Üst üste aldığı cezalarla 3. Lig'e kadar gerileyen bir zamanların efsane kulübü Manisaspor, yeni sezon başlamadan bir şokla daha karşılaştı.

18 Ağustos 2019 13:19

Kulüpte yıllar önce forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması yüzünden 2017-18 sezonunda 1’inci Lig’de 12, geçen sezon da 2’nci Lig’de 15 puanı silinince, yıllar sonra 3’üncü Lig’e düşen Manisaspor, henüz lig başlamadan yine puan silme cezasıyla sarsıldı. Ege’yi Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Selçuk İnan, Hakan Balta, Holosko, Zelenka, Uğur İnceman gibi yıldızların yer aldığı kadrosuyla yıllarca Süper Lig’de temsil eden, şimdi ise grupta amatör kümeye düşecek takımlar arasında en büyük aday olarak görülen Manisaspor’un, FIFA’lık olan borçları yüzünden daha alt liglere düşürülme ihtimali bulunuyor.

Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalan, geçen yıl harabeye dönen tesislerinin elektrik, su ve gazı aylarca kesilen, kupaları alacaklı kasap tarafından haczedilip satın alınan siyah-beyazlıların 6 puanı, daha lig başlamadan silindi. Daha önce eski futbolcular Makukula ile Iwanski’nin yanı sıra Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu’nun alacakları yüzünden Manisa temsilcisine puan silme yaptırımı uygulayan FIFA, Daniel Dimov’a olan borçlar nedeniyle kulübün 6 puanını sildi.

08 Ağustos 2019 Manisaspor`da yaprak dökümü TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor`da Furkan Parsak, İlkay Gül ve Ömer Buğdaycı`dan sonra bir ayrılık daha yaşandı. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlılarda 2016-17 sezonu ve 2017-18’in ilk yarısında forma giyen Bulgar stoperin faizleriyle birlikte 330 bin Euro tutan alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulandı. Futbol Federasyonu’nun FIFA’nın Dimov’un alacağı yüzünden verdiği puan silme cezasını puan tablosuna yansıttığı 3’üncü Lig 1’inci Grup’taki Manisaspor, henüz sezonun başlamasına 2 hafta varken eksi 6 puanla son sıraya geriledi.

Son güncelleme 13:19 | 18 Ağustos 2019
Manisaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR