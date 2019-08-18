MAÇ SONUCU | Sheffield United 1-0 Crystal Palace | Premier Lig 2. hafta

İngiltere Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Crystal Palace’ı konuk eden Sheffield United, mücadeleyi 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

12 yıl sonra Premier Lig’de mücadele etme heyecanını yaşayan Sheffield United, ilk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 47. dakikasında golü buldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip John Lundstram’ın golüyle 1-0 öne geçerken konuk ekip Crystal Palace kötü bir performans sergiledi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca Sheffield United mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaparken Crystal Palace 1 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Sheffield United sahasında Leicester City’yi ağırlarken Crystal Palace deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.