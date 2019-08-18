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MAÇ SONUCU | Sheffield United 1-0 Crystal Palace | Premier Lig 2. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Sheffield United 1-0 Crystal Palace | Premier Lig 2. hafta

12 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselen Sheffield United, sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

SKOR DIŞ HABER 18 Ağustos 2019 18:17

İngiltere Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Crystal Palace’ı konuk eden Sheffield United, mücadeleyi 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

12 yıl sonra Premier Lig’de mücadele etme heyecanını yaşayan Sheffield United, ilk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 47. dakikasında golü buldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip John Lundstram’ın golüyle 1-0 öne geçerken konuk ekip Crystal Palace kötü bir performans sergiledi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca Sheffield United mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaparken Crystal Palace 1 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Sheffield United sahasında Leicester City’yi ağırlarken Crystal Palace deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

Son güncelleme 18:17 | 18 Ağustos 2019
Crystal Palace ingiltere premier lig Sheffield United
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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