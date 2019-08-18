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MAÇ SONUCU | Chelsea 1-1 Leicester City | Premier Lig 2. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Chelsea 1-1 Leicester City | Premier Lig 2. hafta

İngiltere Premier Lig 2. hafta mücadelesinde Chelsea ile Leicester City nefes kesen maçta 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk hafta maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da 90 dakika boyunca başarılı bir performans sergiledi.

SKOR DIŞ HABER 18 Ağustos 2019 20:34

Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Leicester City’yi ağırlayan Chelsea, ilk yarısında iyi performans sergilediği maçın ikinci yarısında aynı ritmi sürdüremeyince sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Londra ekibi 7. dakikada genç futbolcusu Mason Mount ile 1-0 öne geçerken rakip kalede birçok tehlikeli pozisyon üretmeyi de başardı.

Ancak milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği Leicester City’de kaleci Kasper Schmeichel ve savunma oyuncularının performansı farkın artmasına engel oldu.

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İkinci yarıda ise Leicester City fırtınası vardı. Maçın 67. dakikasında James Maddison’un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Wilfred Ndidi topu ağlarla buluştudu ve skoru 1-1’e getirerek takımının yediği goldeki hatasını da telafi etmiş oldu.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea ligdeki ilk puanını alırken Leicester City de 2 puana yükseldi. Chelsea bir sonraki maçında deplasmanda Norwich City’ye konuk olurken Leicester City deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

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Son güncelleme 20:54 | 18 Ağustos 2019
Çağlar Söyüncü chelsea Leicester City
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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