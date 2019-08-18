MAÇ SONUCU | Chelsea 1-1 Leicester City | Premier Lig 2. hafta

Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Leicester City’yi ağırlayan Chelsea, ilk yarısında iyi performans sergilediği maçın ikinci yarısında aynı ritmi sürdüremeyince sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Londra ekibi 7. dakikada genç futbolcusu Mason Mount ile 1-0 öne geçerken rakip kalede birçok tehlikeli pozisyon üretmeyi de başardı.

Ancak milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği Leicester City’de kaleci Kasper Schmeichel ve savunma oyuncularının performansı farkın artmasına engel oldu.

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İkinci yarıda ise Leicester City fırtınası vardı. Maçın 67. dakikasında James Maddison’un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Wilfred Ndidi topu ağlarla buluştudu ve skoru 1-1’e getirerek takımının yediği goldeki hatasını da telafi etmiş oldu.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea ligdeki ilk puanını alırken Leicester City de 2 puana yükseldi. Chelsea bir sonraki maçında deplasmanda Norwich City’ye konuk olurken Leicester City deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea taraftarı teknik direktörleri Frank Lampard’ı ‘Evine hoş geldin Super Frank’ pankartıyla karşıladı. pic.twitter.com/kKAyUhLrSh — SKOR (@SozcuSkor) August 18, 2019

MAÇ SONUCU | Sheffield United 1-0 Crystal Palace | Premier Lig 2. hafta 12 yıl aradan sonra Premier Lig`e yükselen Sheffield United, sahasında ağırladığı Crystal Palace`ı 1-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku