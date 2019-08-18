Kerem Kamal, dünya şampiyonu

Estonya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan’ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
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ESTONYA'DA HEYECAN DORUKTA DÜNYA GENÇLER GÜREŞ ŞAMPİYONASININ SON GÜNÜNDE 5 MADALYA MAÇIMIZ VAR Estonya’nın başkenti Tallinn’de devam eden Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında Grekoromen Stilde son günde Kerem KAMAL Altın madalya için mindere çıkacak. Dört Güreşçimiz de Bronz Madalya mücadelesi verecekler. Güreşçilerimizin rakipleri ise yapılan Repesaj maçlarının ardından belli oldu. İşte madalya müsabakalarımız ALTIN MADALYA: Kerem KAMAL – Ermeni Sahak Hovhannisyan BRONZ MADALYA MAÇLARIMIZ ; 67 kg Abdülsamed BAŞAR – Moldovalı Valentin PETİC 72 kg İsmail GÜN – İranlı Mohammedreza RUSTAMI 82 kg Doğan KAYA – Alman Lucas Alexandros LAZOGİANİS 97 kg Beytullah KAYIŞDAĞ – Avrupa şampiyonu Macar Aleks SZOKE ile BRONZ MADALYA için karşılaşacaklar Diğer yandan şu ana kadar alınan sonuçlara bakıldığında Türkiye'nin dünya üçüncüsü olması bekleniyor. İşte Greko-Romen stilde muhtemel sıralama; 1. Rusya 2. İran 3. TÜRKİYE