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Kayserispor

Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in hakem isyanı!

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Alanyaspor maçı sonu yaptığı değerlendirmede Kayserispor'un maçın sonunda iptal edilen golüyle ilgili hakemi eleştirdi.

18 Ağustos 2019 10:15

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Alanyaspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonunda kulüp başkanı Erol Bedir, maçın hakemini sert bir dille eleştirdi.

13 Ağustos 2019 Kayserispor`da 2 milyon Euro krizi! Erol Bedir: `Kimse bana ne diyemez` İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü Başkanı Erol Bedir, Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez. Bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri'nin ekmeğini yiyen hiç bir şahıs Kayserispor`a `bana ne` diyemez dedi. İlgili Haberi Oku

Maç sonu yaptığı açıklamada, Erol Bedir, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hakem golü verebilir, golü iptal edebilir. Özellikle şunu merak ediyorum; 2´inci golü iptal etmeden önce yaklaşık 3-4 dakika bekledi. Bunun izahını istiyorum. Ofsayt gerekçesiyle iptal etti ki VAR´a gitmedi. O kadar teknoloji ve VAR´ın başında o kadar insan iğne ile kuyu kazar gibi neyi ölçtüler. Cihaz´ı koyuyorlar, ofsayt ise var, yok ise yok. Acaba ofsaytı bulabilmek için mi çok çabaladılar bilemiyorum, bunun izahını versinler. Hakem iyi yönetti kötü yönetti demiyorum. Ama ofsayt çizgisini cihaz en fazla 30 saniyede koyar. Yaklaşık 3-4 dakika VAR´ın başındaki arkadaşlar ne yaptılar. Bu hakem arkadaşımız golü neye göre iptal etti. Sadece ofsaytlarda VAR´a gidilmiyor. Başka bir şey varsa neden VAR’a gitmedi bunun izah edilmesi gerekiyor. Sahamızda galip gelmek istiyorduk. Rakip takımın pozisyonları olmadan gol yedik. İlk haftalarda sürprize açık, ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakemi konuşmayalım.”

Son güncelleme 10:56 | 18 Ağustos 2019
Erol Bedir kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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