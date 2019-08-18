Kasımpaşa Trabzonspor canlı! Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Süper Lig’de 1. hafta heyecanı devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag’ı eleyerek sezonu resmen açan Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında kazanarak Galatasaray ve Beşiktaş’ın mağlup olduğu haftada sezonu moralli girmek istiyor. Kasımpaşa ise seyircisi önünde üç puanla başlamanın peşinde. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KASIMPAŞA: Fatih, Karim, Ben Youseff, Fernandes, Popov, Khalili, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Thiammame, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi’nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ev sahibinde ise Loret Sadiku forma giyemiyor. Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 21. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

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