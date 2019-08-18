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Kanlı derbi! Takım otobüsüne saldırdılar, 4 ölü 10 yaralı!
Dünyadan Futbol

Kanlı derbi! Takım otobüsüne saldırdılar, 4 ölü 10 yaralı!

Başkent Tegucigalpa'da Olimpia ve Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesi başlayan olaylarda 4 kişi öldü, futbolcuların da yer aldığı birçok kişi yaralandı

18 Ağustos 2019 21:10

Honduras’ta Olimpia ile Motagua futbol takımları arasında oynanacak derbi öncesi, bir grup taraftarın Motagua takım otobüsüne saldırmasıyla başlayan olaylarda 4 kişi öldü, 3’ü futbolcu olmak üzere 10’dan fazla kişi yaralandı.

Honduras medyasında yer alan haberlere göre, Olimpia ile Motagua’nın oynayacağı derbi maç öncesinde bir grup Olimpialı taraftar, rakip takım otobüsüne taşlarla saldırdı.

Kırılan camların isabet etmesi sonucu Motagualı 3 futbolcu yaralandı. Motagua Kulübü saldırıda kırılan otobüs camları ve yaralanan futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Saldırı sonrasında maç iptal edilse de saha içi ve dışında devam eden olaylar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Güvenlik güçlerinin taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederek olayları yatıştırdığı belirtildi.

Son güncelleme 21:10 | 18 Ağustos 2019
honduras Olimpia
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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