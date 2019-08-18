Hasan Şaş’ın Galatasaray’dan istifa etmesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı

Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Hasan Şaş, istifa ettiğini kişisel Instagram hesabından açıkladı.

Hasan Şaş açıklamasında “Galatasarayım’a, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle; ben sevdigime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin, hoşça kalın!” ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasında Lucatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanan maç sırasında tribünlerde olaylar yaşanmıştı. Kendilerine küfredildiğini iddia eden Necati Ateş ve Hasan Şaş’ın bazı taraftarlarla tartışma yaşadığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu olayların ardından gelen eleştiriler üzerine, ‘kavgaya karışmadığını, ayırmak istediğini’ söyleyen Hasan Şaş’ın istifa kararı aldığı, kararını Fatih Terim’e danışmadan açıkladığı öğrenildi.

Hakan Balta`nın oğlu Bayern Münih`te Galatasaray`ın eski futbolcusu Hakan Baltan`ın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında sürdürdüğü futbol yaşamını artık Almanya devi Bayern Münih`in altyapısında devam edecek. İlgili Haberi Oku

Hasan Şaş bu paylaşımından yaklaşık bir saat önce yaptığı paylaşımda “Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allahın adaletiyle ezileceksiniz” ifadelerine yer vermişti.