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Hasan Şaş’ın Galatasaray’dan istifa etmesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Galatasaray

Hasan Şaş’ın Galatasaray’dan istifa etmesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, görevinden istifa etti. Hasan Şaş'ın neden istifa ettiği öğrenildi.

18 Ağustos 2019 11:51

Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Hasan Şaş, istifa ettiğini kişisel Instagram hesabından açıkladı.

Hasan Şaş açıklamasında “Galatasarayım’a, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle; ben sevdigime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin, hoşça kalın!” ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasında Lucatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanan maç sırasında tribünlerde olaylar yaşanmıştı. Kendilerine küfredildiğini iddia eden Necati Ateş ve Hasan Şaş’ın bazı taraftarlarla tartışma yaşadığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu olayların ardından gelen eleştiriler üzerine, ‘kavgaya karışmadığını, ayırmak istediğini’ söyleyen Hasan Şaş’ın istifa kararı aldığı, kararını Fatih Terim’e danışmadan açıkladığı öğrenildi.

17 Ağustos 2019 Hakan Balta`nın oğlu Bayern Münih`te Galatasaray`ın eski futbolcusu Hakan Baltan`ın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında sürdürdüğü futbol yaşamını artık Almanya devi Bayern Münih`in altyapısında devam edecek. İlgili Haberi Oku

Hasan Şaş bu paylaşımından yaklaşık bir saat önce yaptığı paylaşımda “Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allahın adaletiyle ezileceksiniz” ifadelerine yer vermişti.

Son güncelleme 11:51 | 18 Ağustos 2019
galatasaray Hasan Şaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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