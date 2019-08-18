SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İzmir’den ardı ardına kötü haberler geldi! Birçok ev alevler içerisinde…
MAÇ SONUCU | Göztepe 0-1 Antalyaspor | Süper Lig 1. hafta
Futbol

MAÇ SONUCU | Göztepe 0-1 Antalyaspor | Süper Lig 1. hafta

Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta karşılaşmasında Göztepe evinde ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

18 Ağustos 2019 21:48

Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

İzmir’de oynanan mücadele çekişmeli bir futbola sahne olurken 29. dakikada Antalyaspor’un savunmacısı Diego Angelo’nun attığı golle skor 1-0’a geldi.

İkinci yarıda Göztepe’nin beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş’a konuk olurken Antalyaspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

18 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Süper Lig`de 1. hafta heyecanı devam etti. İstanbul`da nefes kesen maçta taraflar sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir deplasmanda mağlup olurken Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanında 1 puana razı oldu. İlgili Haberi Oku

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Serdar Gürler, Castro (Dk. 81 Alpaslan Öztürk), Poko, Halil Akbunar (Dk. 62 Yalçın Kayan), Deniz Kadah (Dk. 46 Yasin Öztekin), Eren Derdiyok

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Hakan Özmert (Dk. 88 Chico), Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Doğukan Sinik (Dk. 72 Chahechouhe), Mukairu (Dk. 82 Harun Alpsoy)

Gol: Dk. 29 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Titi, Dk. 55 Poko, Dk. 80 Gassama (Göztepe), Dk. 34 Hakan Özmert, Dk. 64 Celustka, Dk. 80 Ferhat Kaplan (yedek kulübesinde) (Antalyaspor)

Son güncelleme 23:54 | 18 Ağustos 2019
Antalyaspor göztepe süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR