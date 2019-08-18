MAÇ SONUCU | Göztepe 0-1 Antalyaspor | Süper Lig 1. hafta

Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
İzmir’de oynanan mücadele çekişmeli bir futbola sahne olurken 29. dakikada Antalyaspor’un savunmacısı Diego Angelo’nun attığı golle skor 1-0’a geldi.
İkinci yarıda Göztepe’nin beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma bu skorla sona erdi.
Göztepe gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş’a konuk olurken Antalyaspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Serdar Gürler, Castro (Dk. 81 Alpaslan Öztürk), Poko, Halil Akbunar (Dk. 62 Yalçın Kayan), Deniz Kadah (Dk. 46 Yasin Öztekin), Eren Derdiyok
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Hakan Özmert (Dk. 88 Chico), Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Doğukan Sinik (Dk. 72 Chahechouhe), Mukairu (Dk. 82 Harun Alpsoy)
Gol: Dk. 29 Diego (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Titi, Dk. 55 Poko, Dk. 80 Gassama (Göztepe), Dk. 34 Hakan Özmert, Dk. 64 Celustka, Dk. 80 Ferhat Kaplan (yedek kulübesinde) (Antalyaspor)