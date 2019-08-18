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Fenerbahçeli Michael Frey transferinde sona doğru: ‘Tam aradığımız forvet’
Transfer Haberleri

Fenerbahçeli Michael Frey transferinde sona doğru: ‘Tam aradığımız forvet’

Almanya'nın Nürnberg ekibinin Sportif Direktörü Robert Palikuca, Fenrebahçe'nin İsviçreli forveti Michael Frey'le ilgili açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki forvet için 'Tam aradığımız forvet' diyen Palikuca, önemli ifadeler kullandı.

SKOR DIŞ HABER 18 Ağustos 2019 17:43

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye tranfer olan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Michael Frey, Alman ekibi Nürnberg’e imza atmak üzere.

Konuyla ilgili olarak Sky’a konuşan Nürnberg Sportif Direktörü Roberto Palikuca, “Uzun, kaslı ve iri yarı bir oyuncu. Bu tipte bir futbolcumuz yok. Topu önde tutabilir ve takımı ileriye taşıyabilir. Önde yapacağı baskıyla bize faydalı olabilir. Umarım en kısa sürede buraya alışır ve bize yardım eder” ifadelerini kullandı.

Bundesliga’dan küme düşen ve bu sezon Bundesliga 2’de mücadele eden ve Nürnberg, yeni yılda ligde oynadığı 3 maçta 2 yenilgi 1 galibiyetle kötü bir başlangıç yaparken İsviçreli futbolcunun 25 Ağusto’ta oynanacak Osnabruck karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

Takımın durumuyla ilgili konuşan Palikuca, “Çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklara hatalarını gösteriyoruz. Antrenmanlarda çok iyiyiz ancak bunu sahaya yansıtmada problemler yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Almanya’ya giderek transferin son görüşmelerini yapan Frey’in kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerin Zürich’ten 2,5 milyon Euro’ya transfer ettiği İsviçreli forvet, geçtiğimiz yıl oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 1 asist yapmıştı.

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Son güncelleme 17:43 | 18 Ağustos 2019
Fenerbahçe michael frey nürnberg Robert Palikuca
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