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Fenerbahçe Marcos Rojo transferinde sona yaklaştı!
Transfer Haberleri

Fenerbahçe Marcos Rojo transferinde sona yaklaştı!

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Manchester United'ın gözden çıkardığı Marcos Rojo'yu kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 18 Ağustos 2019 13:19

Zanka ile defansını güçlendiren sarı-lacivertliler,Kolarov transferinde istediği sonucu alamayınca Manchester United'dan Marcos Rojo ismine yöneldi.

Fenerbahçe yönetimi Manchester United’da yeni sezonda düşünmeyen 29 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile her konuda anlaştı. Rojo ile aradaki pürüzlerin giderilmesinin ardından sarı laciverliler İngiliz devini Arjantinli yıldızın kiralık olarak kadroya katılması konusunda ikna etmeye çalışıyor.

MANCHESTER UNİTED KİRALIK GİTMESİNE YANAŞMIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlerde Rojo’ya Fenerbahçe’nin dışında İspanya ve İtalya’dan da teklifler olduğu belirtirken Manchester United’ın 2021 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcuyu kiralık değil bonservisiyle satmak istediği iddia edildi.

Son güncelleme 13:22 | 18 Ağustos 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 13 47
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