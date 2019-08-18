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Fenerbahçe evinde iyi başlıyor… En son İstanbulspor…
Fenerbahçe

Fenerbahçe evinde iyi başlıyor… En son İstanbulspor…

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna yarın sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, taraftarının önünde çıktığı 39 açılış karşılaşmasının 31'ini kazandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 6 açılış maçını da kazanırken, son yenilgisini 2003'te İstanbulspor karşısında yaşadı.

18 Ağustos 2019 12:45

Süper Lig’de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında yarın Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında fazla zorlanmıyor. Kadıköy’de Ülker Stadı’nda yarın sezona “merhaba” diyecek sarı-lacivertliler, 62. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 39 açılış maçının 31’ini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3  yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004’te ise İstanbulspor yenmişti.

SON YENİLGİ 2003’TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor’u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 6 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.

SEZON AÇILIŞLARINDA 61 MAÇIN 39’UNU KAZANDI 

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 39 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, 62 yaşına girecek lig tarihinde ilk kez Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek.

Son güncelleme 12:45 | 18 Ağustos 2019
Fenerbahçe İstanbulspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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