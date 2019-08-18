Fenerbahçe evinde iyi başlıyor… En son İstanbulspor…

Süper Lig’de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında yarın Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında fazla zorlanmıyor. Kadıköy’de Ülker Stadı’nda yarın sezona “merhaba” diyecek sarı-lacivertliler, 62. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 39 açılış maçının 31’ini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004’te ise İstanbulspor yenmişti.

SON YENİLGİ 2003’TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor’u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 6 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.

SEZON AÇILIŞLARINDA 61 MAÇIN 39’UNU KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 39 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, 62 yaşına girecek lig tarihinde ilk kez Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek.