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Erol Bulut: Zor bir maç olacağını biliyordum
Alanyaspor

Erol Bulut: Zor bir maç olacağını biliyordum

Kayserispor maçının ardından konulan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

18 Ağustos 2019 00:59

Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı İM Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz. 3 sezon sonra Alanyaspor sezona 3 puan alarak başladı. Zor bir maç olacağını biliyordum. Kayseripor iyi bir ekip kurmuş. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk yarıda şanslarımızı değerlendirseydik gol bulup gidişatı lehimize çevirebilirdik. Kayserispor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR sistemi devreye girdi. Önümüzdeki haftalarda bize de olabilir. Güzel ve heyecanlı bir maç olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar iyi bir maç seyretti. Galibiyetle başlamak istiyorduk, onu başardık” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:59 | 18 Ağustos 2019
alanyaspor Erol Bulut
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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