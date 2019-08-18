Edinson Cavani Amerika yolcusu!

Paris Saint-Germain’in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, kariyerini MLS’te sürdürebilir.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, David Beckham’ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami, Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı. İddialara göre Cavani, 2020’de MLS’te mücadele edecek olan Inter Miami ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun bedelsiz olarak Inter Miami’ye katılacağı ve yıldız golcünün Ocak ayında da ABD’nin yolunu tutabileceği konuşuluyor.

2013 yazında Napoli’den 65 milyon euro ödenerek PSG’ye transfer olan Cavani, Fransız ekibinde yedinci sezonunu geçiriyor.