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Edinson Cavani Amerika yolcusu!
Transfer Haberleri

Edinson Cavani Amerika yolcusu!

2020'de MLS'te mücadele edecek olan David Beckham'ın kulübü Inter Miami, Edinson Cavani transferini bitirmeye yakın.

18 Ağustos 2019 14:53

Paris Saint-Germain’in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, kariyerini MLS’te sürdürebilir.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, David Beckham’ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami, Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı. İddialara göre Cavani, 2020’de MLS’te mücadele edecek olan Inter Miami ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun bedelsiz olarak Inter Miami’ye katılacağı ve yıldız golcünün Ocak ayında da ABD’nin yolunu tutabileceği konuşuluyor.

2013 yazında Napoli’den 65 milyon euro ödenerek PSG’ye transfer olan Cavani, Fransız ekibinde yedinci sezonunu geçiriyor.

Son güncelleme 14:53 | 18 Ağustos 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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