Demir Grup Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa konuştu: ‘Tyler Boyd mesaj attı’

Süper Lig’in açılış haftasında konuğu Beşiktaş’ı 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor’da ilk yarının sonunda Beşiktaş’tan Tyler Boyd ile çarpışıp sakatlanan ve bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa, NTV Spor’a açıklamalarda bulundu.

‘Parça parça hatırlıyorum…’

Saha kenarına giderken baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Fransız file bekçisi Samassa’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şöyle konuştu: “Sadece Boyd ile çarpıştığımız anı hatırlıyorum. Sonrasında hastanede gözlerimi açtım. Arada yaşanan olayları hatırlamıyorum. Düştüğüm anı parça parça hatırlıyorum. Yürüyordum, bir anda yere düştüm. Bilincimi kaybettim. Gözümü açtığımda hastenedeydim. Şu anda iyiyim. Hastanede yapılan testlerin sonucu da iyi çıkacak gibi görünüyor, sonra çalışmalara başlayacağız.”

‘Boyd mesaj attı’

Beşiktaş maçına dair yorumlarını dile getiren Samassa, “Çok mutluyuz. Beşiktaş gibi büyük bir takımı yendik, 3-0 kazandık. Diğer maçları sabırsızlıkla bekliyoruz. Süper Lig büyük bir lig, umarım böyle devam ederiz” derken, karşılaşmanın ardından Tyler Boyd’un kendisine mesaj attığını ifade etti: “Maçtan sonra Boyd mesaj attı. Onun dışında Türkiye’deki bütün kulüpler, özellikle Sivasspor taraftarı ve yönetimi bana destek verdiler, yanımda oldular. Bu konuda çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum.” Beşiktaş`tan tarihi yenilgi! Sezonun ilk haftasında Sivasspor`a 3-0 yenilerek Süper Lig`e kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş`ın aldığı ağır yenilgi, pek çok açıdan uzun süre sonra ilklerin yaşanmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku