Daniil Medvedev’den Novak Djokovic’e şok! Cincinnati Masters’ta finalin adı belli oldu

ATP World Tour takviminin US Open öncesi önemli hazırlık turnuvalarından olan Cincinnati Masters’ta yarı finalde dünya sekiz numarası Daniil Medvedev ile bir numara Novak Djokovic karşı karşıya geldi. 1 saat 43 dakika süren karşılaşmada kazanan 3-6, 6-3 ve 6-3’lük setlerle Medvedev oldu.

23 yaşındaki raket adını finale yazdırırken diğer yarı final eşleşmesinde ise David Goffin, Richard Gasquet’yi 6-3 ve 6-4’le yenerek Medvedev’in rakibi oldu. Maçta ilk seti kaybettikten sonra ilk servislerinin yanında ikinci servisini de oldukça riskli kullanmaya devam eden ve buna rağmen yalnızca 4 kez çift hata yapan Medvedev’in taktiği hakkında Djokovic maç sonrası, “Birinin ikinci servisinde de bu kadar büyük servisler atması kariyerimde çok fazla deneyimlediğim bir durum değil. Biri saatte 200 km hızla ikinci servisini atıyor ve pek de çift hata yapmıyorsa, her sayıyı istiyorsa şapkanızı çıkarıp tebrik etmeniz gerekir” diyerek genç rakibini övdü.

Medvedev ise “İkinci servisim çalışmayınca bunu yapıyorum. Novak ikinci servislerde beni parçalıyordu, ikinci sette 3-3’ken 30-0 öndeydi ve ben de ‘ne fark eder artık’ dedim” diyerek taktik değişikliğine karar verişini anlattı. Çağla Büyükakçay finalde kaybetti Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü Disa Las Palmas de Gran Canaria Turnuvası`nın finalinde İspanyol Nuria Parrizas-Diaz`a kaybetti. İlgili Haberi Oku