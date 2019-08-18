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Cincinnati Masters’ta şampiyon Madison Keys
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Cincinnati Masters’ta şampiyon Madison Keys

ABD'li tenisçi Madison Keys, Cincinnati Masters Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Kuznetsova'yı 7-5 ve 7-6 ile yenerek şampiyon oldu ve 10. sıraya yükseldi.

18 Ağustos 2019 23:54

WTA World Tour’da sezonun US Open öncesi en önemli Masters turnuvaları arasında yer alan Cincinnati Masters’ın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova’yı nefes kesen karşılaşma sonunda 7-5 ve 7-6’lık setlerle yenen ABD’li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı.

ABD’nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 18 numarası Madison Keys ile klasmanın 153. basamağındaki Svetlana Kuznetsova karşılaştı. 1 saat 44 dakika süren büyük mücadeleden zaferle ayrılan Keys, böylece 10. sıraya da yükselmiş oldu. 18 Ağustos 2019 Daniil Medvedev`den Novak Djokovic`e şok! Cincinnati Masters`ta finalin adı belli oldu Cincinnati Masters yarı finalinde Daniil Medvedev, Novak Djokovic`i 3-6, 6-3 ve 6-3`lük setlerle yenerek finalde David Goffin`in rakibi oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:54 | 18 Ağustos 2019
Cincinnati Masters Madison Keys Svetlana Kuznetsova WTA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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