Cincinnati Masters’ta şampiyon Madison Keys

WTA World Tour’da sezonun US Open öncesi en önemli Masters turnuvaları arasında yer alan Cincinnati Masters’ın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova’yı nefes kesen karşılaşma sonunda 7-5 ve 7-6’lık setlerle yenen ABD’li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı.

ABD’nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 18 numarası Madison Keys ile klasmanın 153. basamağındaki Svetlana Kuznetsova karşılaştı. 1 saat 44 dakika süren büyük mücadeleden zaferle ayrılan Keys, böylece 10. sıraya da yükselmiş oldu. Daniil Medvedev`den Novak Djokovic`e şok! Cincinnati Masters`ta finalin adı belli oldu Cincinnati Masters yarı finalinde Daniil Medvedev, Novak Djokovic`i 3-6, 6-3 ve 6-3`lük setlerle yenerek finalde David Goffin`in rakibi oldu. İlgili Haberi Oku