Chelsea-Leicester City maçının hakemi trafiğe takıldı, hakem değişti!

Premier Lig’in 2. haftasında oynanan Chelsea-Leicester City müsabakasının 1. hakemi Graham Scott mücadeleye geç kalınca 4. hakem Oliver Langford görevi devraldı.

TSİ 18:30’da başlayan mücadeleyi yönetecek tecrübeli hakem Graham Scott, Londra’da trafiğe takılınca Stamford Bridge’teki karşılaşmanın başlama saatine yetişemedi.

Yol üzerinde yaşanan kaza nedeniyle geciken Grahahm Scott’un, maçın başlamasına 10 dakika kala stada geldiği ancak görev alamadığı öğrenildi.

Bu nedenle karşılaşmanın 4. hakemi olan Oliver Langford 1. hakem olarak sahaya çıktı ve Premier Lig’deki ilk maçını yönetti.

REFEREE CHANGE Oliver Langford will take charge of Chelsea v Leicester, replacing Graham Scott#CHELEI pic.twitter.com/xsrMK639ho

— Premier League (@premierleague) August 18, 2019