Chelsea-Leicester City maçının hakemi trafiğe takıldı, hakem değişti!

Premier Lig’in 2. haftasında oynanan Chelsea-Leicester City müsabakasının 1. hakemi Graham Scott mücadeleye geç kalınca 4. hakem Oliver Langford görevi devraldı.

TSİ 18:30’da başlayan mücadeleyi yönetecek tecrübeli hakem Graham Scott, Londra’da trafiğe takılınca Stamford Bridge’teki karşılaşmanın başlama saatine yetişemedi.

Yol üzerinde yaşanan kaza nedeniyle geciken Grahahm Scott’un, maçın başlamasına 10 dakika kala stada geldiği ancak görev alamadığı öğrenildi.

Bu nedenle karşılaşmanın 4. hakemi olan Oliver Langford 1. hakem olarak sahaya çıktı ve Premier Lig’deki ilk maçını yönetti.

REFEREE CHANGE Oliver Langford will take charge of Chelsea v Leicester, replacing Graham Scott#CHELEI pic.twitter.com/xsrMK639ho — Premier League (@premierleague) August 18, 2019

MAÇ SONUCU | Sheffield United 1-0 Crystal Palace | Premier Lig 2. hafta 12 yıl aradan sonra Premier Lig`e yükselen Sheffield United, sahasında ağırladığı Crystal Palace`ı 1-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku