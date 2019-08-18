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Chelsea-Leicester City maçının hakemi trafiğe takıldı, hakem değişti!
İngiltere Premier Lig

Chelsea-Leicester City maçının hakemi trafiğe takıldı, hakem değişti!

İngiltere Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Leciester karşı karşıya gelirken maçı yönetecek hakem Graham Scott, trafik nedeniyle maça geç kaldı.

SKOR DIŞ HABER 18 Ağustos 2019 18:49

Premier Lig’in 2. haftasında oynanan Chelsea-Leicester City müsabakasının 1. hakemi Graham Scott mücadeleye geç kalınca 4. hakem Oliver Langford görevi devraldı.

TSİ 18:30’da başlayan mücadeleyi yönetecek tecrübeli hakem Graham Scott, Londra’da trafiğe takılınca Stamford Bridge’teki karşılaşmanın başlama saatine yetişemedi.

Yol üzerinde yaşanan kaza nedeniyle geciken Grahahm Scott’un, maçın başlamasına 10 dakika kala stada geldiği ancak görev alamadığı öğrenildi.

Bu nedenle karşılaşmanın 4. hakemi olan Oliver Langford 1. hakem olarak sahaya çıktı ve Premier Lig’deki ilk maçını yönetti.

18 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Sheffield United 1-0 Crystal Palace | Premier Lig 2. hafta 12 yıl aradan sonra Premier Lig`e yükselen Sheffield United, sahasında ağırladığı Crystal Palace`ı 1-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:02 | 18 Ağustos 2019
chelsea Graham Scott Leicester City Oliver Langford
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5 Yeni Malatyaspor
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