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CANLI YAYIN | Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir
Yeni Malatyaspor

CANLI YAYIN | Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir

Süper Lig 1. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayın anlatımı 'Skor'da sizlerle...

18 Ağustos 2019 20:52

Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadele saat 21:45’te başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetirken yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Alpaslan Dedeş yapacak.

BeIN Sports HD 2 kanalından naklen yayınalanacak olan maçı ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edebileceksiniz.

İLK 11’LER BELLİ OLDU:

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba

Son güncelleme 21:19 | 18 Ağustos 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Medipol Başakşehir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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