CANLI YAYIN | Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir

Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadele saat 21:45’te başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetirken yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Alpaslan Dedeş yapacak.
BeIN Sports HD 2 kanalından naklen yayınalanacak olan maçı ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edebileceksiniz.
İLK 11’LER BELLİ OLDU:
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba