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Çağla Büyükakçay finalde kaybetti
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Çağla Büyükakçay finalde kaybetti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü Disa Las Palmas de Gran Canaria Turnuvası'nın finalinde İspanyol Nuria Parrizas-Diaz'a kaybetti.      

18 Ağustos 2019 18:05
Çağla Büyükakçay, İspanya’da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Nuria Parrizas-Diaz ile karşılaştı. Milli tenisçi,  3 saat 21 dakika süren karşılaşmada rakibine 5-7, 6-3 ve 6-7’lik setlerle 2-1 mağlup oldu.
Üçüncü sette 5-2 öne geçmesine rağmen avantajını kullanamayan Çağla, turnuvayı finalist olarak tamamladı.
Öte yandan, Hollanda’da gerçekleştirilen 15 bin dolar ödüllü Oldenzaal Turnuvası’nda mücadele eden İpek Öz de tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Cindy Burger’a 6-2, 1-6 ve 1-6’lık setlerle 2-1 yenildi.
Son güncelleme 18:05 | 18 Ağustos 2019
Çağla Büyükakçay
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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