Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 – İstanbulspor: 2 | TFF 1. Lig 1. hafta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF Birinci Lig’deki ilk maçında evinde İstanbulspor’u konuk etti.

İlk yarıyı İstanbulsporlu Muhsin´in 6 ve 34´ncü dakikalarda attığı golle 2-0 yenik kapatan mavi beyazlılar, ikinci yarıda Taylan ve Emrah´ın golleriyle eşitliği sağladı ve maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Anıl Usta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan Hatipoğlu, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Oltan Karakullukçu), Pote, Emrah Başsan, Scuk (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Osman Çelik, Sunu (Dk. 46 Rashad Muhammed), Mehmet Murat Uçar

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 69 Yunus Emre Yalçın), Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 66 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 89 Ali Aytemur), Etoga, Muhsin Yıldırım, Tuncer Duhan Aksu

Goller: Dk. 6 ve 34 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 52 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Wellington, Dk. 52 İbrahim Yılmaz, Dk. 58 Eslem Öztürk, Dk. 66 Onur Ergün, Dk. 73 Kağan Miray Bağış (İstanbulspor), Dk. 50 Aykut Demir, Dk. 58 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Mücahit Albayrak (kulübede) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)