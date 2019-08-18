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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: ‘Hiç şık olmadı…’
Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: ‘Hiç şık olmadı…’

Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından konuşan Abdullah Avcı, "İkinci gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı" dedi.

18 Ağustos 2019 00:41

Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 3-0 mağlup olurken müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avcı, “İkinci gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı. İzleyeceğiz, doğru tespitler yapıp çabuk dönüş yapmamız lazım. Cuma günü Vodafone Park’ta Göztepe maçında daha fazla karakter koyan, Beşiktaş formasını hisseden bir oyun oynamak istiyoruz” dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Avcı, “Transfer çalışmaları hem bizim adımıza hem de kulüp çalışanları adına devam ediyor. Her gün fikir alışverişi yapıyoruz. O gelsin bu gelsin değil, durum tespiti üzerine transfer yapmamız lazım” ifadelerini kullandı. 18 Ağustos 2019 Rıdvan Dilmen: `Üç gün üst üste oynansa Sivasspor, Beşiktaş`ı yenerdi` Süper Lig`in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor`a 3-0 mağlup olurken Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi. Dilmen, Takımlar 3 gün uykusuzluğa dayansalar, Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş`ı yenerdi dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:41 | 18 Ağustos 2019
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5 Yeni Malatyaspor
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