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Ashley Cole futbolu bıraktı
İngiltere Premier Lig

Ashley Cole futbolu bıraktı

Arsenal, Chelsea ve Roma gibi takımlarda forma giyen İngiliz futbolcu Ashley Cole, 38 yaşında kariyerine son verdi.

18 Ağustos 2019 16:57

İngiliz futbolcu Ashley Cole, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı. Son olarak geçen sezon ülkesinin Derby County takımında forma giyen 38 yaşındaki Ashley Cole, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, “Uzun süre düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Hayatımda yeni bir adım atmak istiyorum. Bu adımın antrenörlük olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Kariyerine 1999’da Arsenal’da başlayan ve sol bekte görev yapan Ashley Cole, daha sonra Crystal Palace, Chelsea, Roma, Los Angeles Galaxy, son olarak ise Derby County’de top koşturdu. Oynadığı takımlarda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Lig Kupası, 3 Premier Lig, 7 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşayan Ashley Cole, İngiltere Milli Takımı’nda 107 kez forma giydi.

Son güncelleme 16:57 | 18 Ağustos 2019
Ashley Cole
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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