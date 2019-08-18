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Alexis Sanchez’in yeni durağı belli oldu!
Transfer Haberleri

Alexis Sanchez’in yeni durağı belli oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın gözden çıkardığı Alexis Sanchez, Inter'e transfer olmak üzere. Şilili futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak İtalyan ekbibinin yolunu tutması bekleniyor.

SKOR DIŞ HABER 18 Ağustos 2019 19:33

İngiltere’de bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Alexis Sanchez, İtalya takımı Inter ile el sıkıştı.

Manchester United’da kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu için birçok kulüp transfer teklifinde bulunurken İngilizler, Inter ile anlaşmaya vardı.

Inter’ın 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu Şilili yıldızın maaşının bir kısmı da Manchester United tarafından ödenecek.

2014’te Barcelona’dan Arsenal’a 42,5 milyon Euro’ya transfer edilen Sanchez, geçen sezon başında 34 milyon Euro’ya Manchester United’a imza atmıştı.

Ancak üst üste sakatlıklar yaşayan Sanchez, geçen sezon Premier Lig’de oynadığı 20 maçta sadece 1 gol atıp 3 asist yapabildi.

Manchester United’dan Romelu Lukaku’yu kadrosuna katan Inter, yıldız ismin eski takım arkadaşı Alexis Sanchez’i de transfer ederek şampiyonluk yolunda iddialı takımlar arasında gelmeyi başardı.

Son güncelleme 19:33 | 18 Ağustos 2019
Alexis Sanchez İNTER manchester united
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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