Alexis Sanchez’in yeni durağı belli oldu!

İngiltere’de bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Alexis Sanchez, İtalya takımı Inter ile el sıkıştı.

Manchester United’da kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu için birçok kulüp transfer teklifinde bulunurken İngilizler, Inter ile anlaşmaya vardı.

Inter’ın 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu Şilili yıldızın maaşının bir kısmı da Manchester United tarafından ödenecek.

2014’te Barcelona’dan Arsenal’a 42,5 milyon Euro’ya transfer edilen Sanchez, geçen sezon başında 34 milyon Euro’ya Manchester United’a imza atmıştı.

Ancak üst üste sakatlıklar yaşayan Sanchez, geçen sezon Premier Lig’de oynadığı 20 maçta sadece 1 gol atıp 3 asist yapabildi.

Manchester United’dan Romelu Lukaku’yu kadrosuna katan Inter, yıldız ismin eski takım arkadaşı Alexis Sanchez’i de transfer ederek şampiyonluk yolunda iddialı takımlar arasında gelmeyi başardı.