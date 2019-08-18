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Adana Demirspor seyircisiz ve 3 puanla başladı
TFF 1.Lig

Adana Demirspor seyircisiz ve 3 puanla başladı

TFF 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti.

18 Ağustos 2019 00:35

TFF 1. Lig ilk hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Balıkesirspor’u 2-0 yendi.

Adana Demirspor’un cezası nedeniyle müsabaka seyircisiz oynandı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Anderson (Dk. 46 Kosecki), Carayol (Dk. 73 Aosman), Süleyman Koç (Dk. 33 Hakan Bilgiç), Erdal Öztürk, Vedat Bora, Traore, Gladky

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Kethevoama, Furkan Çil, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 86 Görkem Fidan), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Emirhan Çakır), Berkay Aykurt (Dk. 83 İbrahim Burak Doğan)

Goller: Dk. 52 Gladky (Penaltıdan), Dk. 81 Aosman (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Hamidou Traore, Dk. 83 Mehmet Uslu (Adana Demirspor)

Son güncelleme 00:35 | 18 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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