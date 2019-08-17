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Yusuf ve Zeki’nin takımı Lille’e darbe!
Fransa Ligue 1

Yusuf ve Zeki’nin takımı Lille’e darbe!

Milli oyuncular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, rakip sahada Amiens'e 1-0 mağlup oldu.

17 Ağustos 2019 23:33

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, deplasmanda Amiens’e 1-0 yenildi.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille, Licorne Stadı’nda Amiens’in konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Amiens, 70. dakikada Sehrou Guirassy’nin ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Lille’de Boubakary Soumare 39. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki milli oyuncunun da ilk 11’de sahaya çıktığı Lille’de Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Thiago Maia’ya bıraktı.

Son güncelleme 23:33 | 17 Ağustos 2019
Fransa Ligue 1 Lille Yusuf Yazıcı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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