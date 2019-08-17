SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hindistan'dan nükleer gözdağı! 'Neler olacağı şartlara bağlı'
Yücel İldiz: Rakibimizi çok iyi analiz ettik
Denizlispor

Yücel İldiz: Rakibimizi çok iyi analiz ettik

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Galatasaray galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2019 00:21

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Yücel İldiz, “9-10 yıl sonra Süper Lig’e galibiyetle başlamak bizim için önemli.” dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendileri adına zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig’e çıktıktan sonra yeniden yapılandıklarını kaydeden İldiz, “Futbolcularım özverili çalıştı. Rakibimizi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

İldiz, özellikle ikinci yarıda istedikleri oyunu sergilediklerini belirterek, “Bunda rakibimizin 10 kişi kalmasının da etkisi vardı. Sahamızda kazanarak başlamak güzel.” değerlendirmesinde bulundu.

16 Ağustos 2019 Denizli`de gergin gece! Maç sonu ortalık karıştı... Süper Lig`in açılış maçında Denizlispor sahasında son şampiyon Galatasaray`ı ağırladı. Yeşil - siyahlı ekibin 2-0 galip ayrıldığı mücadelenin ardından koridorda gergin anlar yaşandı. İlgili Haberi Oku

Denizlispor’un geçen sezondan itibaren tüm dinamiklerini birleştirdiğini kaydeden İldiz, “Camia bizi destekledi. Bugün de herkes destek oldu. 9-10 yıl sonra Süper Lig’e galibiyetle başlamak bizim için önemli.” ifadelerini kullandı.

İldiz, yeni transferler Olcay Şahan ve Oscar Estupinan’ın lisanslarının çıktığını ancak lisanslar İzmir’den yetişmediği için bu oyuncuları maç kadrosuna alamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Eksik oyuncularımızı da tamamladıktan sonra daha iyi oyun oynayacağız. 2-3 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Milli maç arasından sonra çok daha çağdaş çok daha pozitif futbol oynayacağımızı söyleyebilirim. Bizim amacımız nerede olursak olalım, kazanma alışkanlığına sahip bir takım oluşturmak. Maçın favorisi Galatasaray’dı ama her takımın maçı kazanma yüzdesi vardı, doğru şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bu da bize galibiyeti getirdi.”

Son güncelleme 00:21 | 17 Ağustos 2019
denizlispor Yücel İldiz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR