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Vedat Muriqi: ‘Fenerbahçe’nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur!’
Fenerbahçe

Vedat Muriqi: ‘Fenerbahçe’nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur!’

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Muriqi, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk dışında hedefi yoktur" dedi.

17 Ağustos 2019 20:14

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Sarı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşma öncesi FB TV’ye açıklamalarda bulunan Muriqi, takımdaki herkesin yeni sezonun öneminin bilincinde olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Elimizden geldiği kadar çalışarak, özverili bir şekilde tüm camia olarak kenetlenerek, bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Yeni takımının kampına birkaç gün gecikmeyle katıldığını hatırlatan Muriqi, “O günden bu yana takımın eforu ve çalışma azmi bütün teknik ekibi çok mutlu etti. Biz de çok mutluyuz. Çok sıkı çalıştık. Geçen seneyi kesinlikle kimsenin hatırlamayacağı bir sezon yaşayacağımıza eminiz. O yönde çalışmalarımız devam etti.” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağı için heyecanlı olduğunu anlatan yeni transfer, sözlerini şöyle tamamladı: “Maç da geldi çattı. İki gün sonra Kadıköy’de taraftarımızın karşısında lige başlıyoruz. Ben yeni transfer olarak hocam şans verirse resmi olarak ilk defa sahaya çıkacağım. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Normalde maçlardan önce hiç heyecanlanmıyordum ve maç esnasında heyecanım başlıyordu ama bu sefer heyecan bir gün önceden başlıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun meyvelerini bu haftadan itibaren toplamaya başlayacağız.” 17 Ağustos 2019 Kolarov ve Mert Çetin... Roma Fenerbahçe`yi yaktı! Fenerbahçe, İtalya`dan gelen haberlerle sarsıldı. Roma`nın transfer sürecinde aldığı kararlar, Fenerbahçe`yi zor durumda bıraktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:14 | 17 Ağustos 2019
Fenerbahçe Vedat Muriqi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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