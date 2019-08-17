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Ümit Davala: Pozisyon olmadan gol yedik
Galatasaray

Ümit Davala: Pozisyon olmadan gol yedik

Ligin ilk haftasında Denizlispor'a karşı teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Galatasaray'ın başında sahaya çıkan antrenör Ümit Davala, 2-0'lık mağlubiyet sonrasında konuştu.

17 Ağustos 2019 00:25

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, “10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik.” dedi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli’ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim’in yerine basın toplantısına katılan Davala, oyuna istedikleri gibi başladıklarını, pozisyonlara girdiklerini söyledi.

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Maçı koparma şanslarını ellerine geçirdiklerini kaydeden Davala, şöyle konuştu:

Penaltıyı saymıyorum. Oyun içinde bunlar var. İyi tempoda devam ettik. 10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik. Dolayısıyla pozisyon olmadan gol yedik, uzaktan bir şutla. Kırılma noktası bu pozisyondu. 10 kişi kaldıktan sonra toparlanmak zor oluyor, bu nemde, bu sıcakta kolay iş değil. Telafisi olan bir maçtı. Ligin ilk maçını oynadık.

Son güncelleme 00:25 | 17 Ağustos 2019
galatasaray Ümit Davala
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1 Galatasaray
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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