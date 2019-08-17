UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası

Gürcistan’ın Saburtalo takımı ile Ermenistan’ın Ararat takımı arasında Tiflis’te oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçında şike olduğuna dair şüpheler sonucu Saburtalo, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin, Tiflis ekibi, Gürcistan’ın Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunarak, maç hakkında araştırmaların yapılmasını istedi. Gürcistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ise, “Saburtalo FK'nın temyizi UEFA’ya gönderilecek. Şike olması halinde UEFA mutlaka Gürcistan tarafına bilgi aktaracaktır” ifadesine yer verdi. 14 Ağustos’ta Saburtalo ve Ararat arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçında Ermenistan ekibi mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Turun ilk maçında ise Saburtalo rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

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