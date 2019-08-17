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UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Saburtalo ve Ararat takımları arasında oynanan maçta şike şüphesi... Saburalo'dan federasyona başvuru...

17 Ağustos 2019 16:14

Gürcistan’ın Saburtalo takımı ile Ermenistan’ın Ararat takımı arasında Tiflis’te oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçında şike olduğuna dair şüpheler sonucu Saburtalo, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin, Tiflis ekibi, Gürcistan’ın Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunarak, maç hakkında araştırmaların yapılmasını istedi. Gürcistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ise, “Saburtalo FK'nın temyizi UEFA’ya gönderilecek. Şike olması halinde UEFA mutlaka Gürcistan tarafına bilgi aktaracaktır” ifadesine yer verdi. 14 Ağustos’ta Saburtalo ve Ararat arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçında Ermenistan ekibi mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Turun ilk maçında ise Saburtalo rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

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Gürcistan’da devlet mayıs ayında yerel ligler için de şike operasyonu yapmıştı. Operasyonda 8’i faal 11 futbolcu gözaltına alınmıştı.

Son güncelleme 16:14 | 17 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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