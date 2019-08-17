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Süper Lig’de yeni sezon başladı! Ligin ilk haftasında maç programı…
Futbol

Süper Lig’de yeni sezon başladı! Ligin ilk haftasında maç programı…

Futbolseverlerin lig hasreti sona erdi. Süper Lig’de Trabzonspor’un “Dozer” lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından dün Denizlispor Galatasaray maçıyla başladı. Peki ilk hafta başka hangi maçlar var? İşte Süper Lig 1. hafta maç programı...

17 Ağustos 2019 10:06

Futbol tutkunlarının heyecanla bekledikleri Süper Lig’in yeni sezonu başladı ve birçok kişi Süper Lig’in 1. haftasının maç programını merak ediyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. TFF’den yapılan açıklamaya göre bu iki ligde ilk haftanın maç programı şöyle;

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Bugün:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

SÃ¼per Lig ve 1. Ligâde haftanÄ±n programÄ±

12 İLDEN 18 TAKIM

Süper Lig'in 62. sezonunda 12 ilden, 18 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi İstanbul'dan 5 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde Ankara'dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den İstikbal Mobilya Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gazişehir Gaziantep, Rize'den Çaykur Rizespor, Denizli'den Yukatel Denizlispor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

Son güncelleme 10:06 | 17 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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