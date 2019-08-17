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Son dakika! Galatasaray’da Hasan Şaş istifa ettiğini açıkladı!
Galatasaray

Son dakika! Galatasaray’da Hasan Şaş istifa ettiğini açıkladı!

Son dakika! Hasan Şaş, Galatasaray'daki antrenörlük görevinden istifa ettiğini kişisel Instagram hesabından duyurdu!

17 Ağustos 2019 21:25

Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Hasan Şaş, istifa ettiğini kişisel Instagram hesabından açıkladı.

Hasan Şaş açıklamasında “Galatasarayım’a, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle; ben sevdigime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin, hoşça kalın!” ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş bu paylaşımından yaklaşık bir saat önce yaptığı paylaşımda “Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allahın adeletiyle ezileceksiniz” ifadelerine yer vermişti.

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Son güncelleme 21:53 | 17 Ağustos 2019
galatasaray Hasan Şaş süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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