Son dakika! Galatasaray’da Hasan Şaş istifa ettiğini açıkladı!

Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Hasan Şaş, istifa ettiğini kişisel Instagram hesabından açıkladı.

Hasan Şaş açıklamasında “Galatasarayım’a, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle; ben sevdigime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin, hoşça kalın!” ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş bu paylaşımından yaklaşık bir saat önce yaptığı paylaşımda “Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allahın adeletiyle ezileceksiniz” ifadelerine yer vermişti.

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