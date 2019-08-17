Sivasspor Beşiktaş özet! MAÇ ÖZETİ: Sivasspor BJK’ye şans tanımadı

Süper Lig’de heyecan Sivasspor Beşiktaş maçı ile devam etti. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen taraf 2-0 ile ev sahibi Sivasspor oldu. Maçta gol perdesi ilk yarının 30. dakikasında Mert Hakan’ın golü ile açıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısının başlarında Beşiktaş daha atak oynayan taraf olmasına rağmen 54’te Yatabare’nin golüyle Sivasspor 3-0 üstünlüğü yakaladı. 76. dakikada ise Emre Kılınç’I golü maçta skoru 3-0 olarak belirledi. İşte Sivasspor Beşiktaş maçı özeti…

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

SİVASSPOR KALECİSİ SAMASSA YERE YIĞILDI

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçında korkutan anlar yaşandı! İlk yarının duraklama dakikalarında ceza sahasında Beşiktaşlı Tyler Boyd ile Sivassporlu Mamadou Samassa çarpıştı! Siyah-beyazlı futbolcu topu kontrol etmek isterken, Samassa’ya çarptı. Fransız kaleci göğsüne aldığı darbe sonrasında yere düşerken iki futbolcu saha kenarında tedavi gördü.

Pozisyonun ardından Boyd sarı kart gördü. Amerikalı futbolcu ikinci yarıda Sivassporlu taraftarlarca ıslıkla protesto edildi. Mamadou Samassa tedavi sonrasında ayağa kalkarken yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. 29 yaşındaki kaleci soyunma odasına doğru giderken başının döndüğünü söyleyip yere yığıldı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan oyuncunun hastanede yapılan ilk kontrollerinde geçici hafıza kaybı yaşadığı açıklandı.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Apinndangoye, Cofie, Caner, Mert Hakan, Hakan Aslan, Emre, Rybalka, Vieria, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı