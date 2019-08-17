Sivasspor Beşiktaş hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor BJK ilk 11’leri belli oldu

Beşiktaş yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına Sivaspor karşısında çıkıyor. Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz’ün forma giyemeyeceği maçta her iki takımda Süper Lig’e 3 puanlı bir başlangıcın hesabını yapıyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Sivasspor: Samassa, Ziya, Apinndangoye, Cofie, Caner, Mert Hakan, Hakan Aslan, Emre, Rybalka, Vieria, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, maçta forma giyemeyecek.

Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.