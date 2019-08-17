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Simon Kjaer kadroya alınmadı
İspanya La Liga

Simon Kjaer kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Sevilla'nın savunma oyuncusu Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı.

17 Ağustos 2019 15:09

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, Sevilla’nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. İspanya LaLiga’nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol’un konuğu olacak Sevilla’da Simon Kjaer karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Yarın TSİ 20:00’de oynanacak maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma kadrosunu açıkladı. 20 kişinin yer aldığı kadroda Danimarkalı stoper Simon Kjaer yer almadı.

23 Temmuz 2019 `Kjaer`in transferi için Fenerbahçe ile görüştük` Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj`in transferi için yapılan basın toplantısında, Simon Kjaer`in transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol maçının kadrosu şöyle:

Kaleci: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz

Defans: Kounde, Diego Carlos, Carriço, Sergio Reguilón, Escudero, Jesus Navas

Orta Saha: Fernando Reges, Ocampos, Joan Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Franco Vázquez, Bryan Gil, Nolito, Rony Lopes

Forvet: Luuk de Jong, Munir El Haddadi

Son güncelleme 15:09 | 17 Ağustos 2019
espanyol la liga sevilla Simon Kjaer
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