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Schalke 04 Konoplyanka’yı kadroda almadı! Beşiktaş…
Beşiktaş

Schalke 04 Konoplyanka’yı kadroda almadı! Beşiktaş…

Schalke 04, Bundesliga'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunda Yevhen Konoplyanka'ya yer vermedi. Ukraynalı futbolcunun Beşiktaş'a transferi gündemde!

17 Ağustos 2019 19:33

Schalke 04, Almanya Bundesliga’nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, ayağındaki sakatlık sonrası tedavi döneminde olan milli oyuncu Ozan Kabak ve Beşiktaş’ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı.

Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf’ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı.

Alman basınında yer alan haberlere göre ise Ukraynalı futbolcu için Schalke 04 ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Son güncelleme 19:33 | 17 Ağustos 2019
Almanya Bundesliga schalke 04 Yevhen Konoplyanka
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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