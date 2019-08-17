Roma’nın Türkiye aşkı!

İLK OLARAK SALİH UÇAN
Roma ilk olarak 2014 yılında kadrosuna o dönem Fenerbahçe’de forma giyen Salih Uçan’ı transfer etti. İtalyan temsilcisinde 2 sezon kiralık olarak oynayan Salih, 10 resmi müsabakaya çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.
Futbola Bucaspor’da başlayan Salih Uçan, kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli formaları giydi. Salih Uçan, sezon başında Alanyaspor ile anlaşarak Türkiye’ye geri döndü.
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Cengiz Ünder ise 2017 yılında Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Halen takımda oynayan Cengiz, 65 resmi müsabakaya çıktı ve 14 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Genç futbolcu, Roma ile ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynama başarısı gösterdi.
2017 yılında ise Türkiye dışından Danimarka doğumlu Türk futbolcu Rezan Çorlu, Brondby’den Roma’ya transfer oldu. Rezan, Roma U19 Takımı’nda forma giymişti.
Roma’da ayrıca altyapıda da bir Türk isim bulunuyor.
Antrenörlük kariyerini Roma altyapısında sürdüren Tuğberk Tanrıvermiş, kulüp tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, çalıştırdığı U15 Takımı ile bu sezon şampiyon oldu. Tuğberk hoca, Roma’dan önce Galatasaray teknik ekibindeydi.