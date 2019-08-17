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Roma’nın Türkiye aşkı!
İtalya Serie A

Roma’nın Türkiye aşkı!

Serie A ekiplerinden Roma, Mert Çetin'i kadrosuna katmasıyla, Türkiye'den üçüncü futbolcu transferini gerçekleştirdi. Ayrıca Roma'nın altyapısında da Türk antrenör çalışıyor. 

17 Ağustos 2019 14:13
İtalyan ekibi Roma, Türkiye’den bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Son dönemde Türkiye’den isimleri kadrosuna kattan Roma, bu sezon da Gençlerbirliği’nin genç defans oyuncusu Mert Çetin’i transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Salih Uçan ve Cengiz Ünder’den sonra üçüncü Türk futbolcuyu kadrosuna kattı. Roma temsilcisinin altyapısında da bir Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş bulunuyor. Böylece Mert Çetin, Roma’ya transfer olan dördüncü Türk oldu.

İLK OLARAK SALİH UÇAN

Roma ilk olarak 2014 yılında kadrosuna o dönem Fenerbahçe’de forma giyen Salih Uçan’ı transfer etti. İtalyan temsilcisinde 2 sezon kiralık olarak oynayan Salih, 10 resmi müsabakaya çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.

Futbola Bucaspor’da başlayan Salih Uçan, kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli formaları giydi. Salih Uçan, sezon başında Alanyaspor ile anlaşarak Türkiye’ye geri döndü.

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Cengiz Ünder ise 2017 yılında Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Halen takımda oynayan Cengiz, 65 resmi müsabakaya çıktı ve 14 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Genç futbolcu, Roma ile ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynama başarısı gösterdi.

2017 yılında ise Türkiye dışından Danimarka doğumlu Türk futbolcu Rezan Çorlu, Brondby’den Roma’ya transfer oldu. Rezan, Roma U19 Takımı’nda forma giymişti.

ALTYAPIDA DA TÜRK ANTRENÖR

Roma’da ayrıca altyapıda da bir Türk isim bulunuyor.

Antrenörlük kariyerini Roma altyapısında sürdüren Tuğberk Tanrıvermiş, kulüp tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, çalıştırdığı U15 Takımı ile bu sezon şampiyon oldu. Tuğberk hoca, Roma’dan önce Galatasaray teknik ekibindeydi.

Son güncelleme 14:13 | 17 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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