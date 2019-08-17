Real Madrid lige gollü galibiyetle başladı!

İspanya La Liga’nın ilk haftasında Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo’yu 3-1 yendi.
Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane’ın çalıştırdığı Real Madrid’i Balaidos Stadı’nda konuk etti.
Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez’in golleriyle Celta Vigo’yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo’nun tek golünü, 90+1’inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.
Real Madrid’in Hırvat oyuncusu Luka Modric, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Yaz boyunca takımdan ayrılması beklenen futbolculardan Gareth Bale 75 dakika forma giyerken, James Rodriguez ise süre almadı.
Celta Vigo 1-3 Real Madrid
12′ Benzema 56′ Modric 61′ Kroos 80′ Vazguez 90′ Aragunde
Gareth Bale 75 dakika forma giyerken, James Rodriguez süre almadı. pic.twitter.com/Q5BHGMunDr
— SKOR (@SozcuSkor) August 17, 2019