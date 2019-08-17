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Real Madrid lige gollü galibiyetle başladı!
İspanya La Liga

Real Madrid lige gollü galibiyetle başladı!

Hazırlık döneminde kötü sonuçlar alan Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasında Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

17 Ağustos 2019 20:56

İspanya La Liga’nın ilk haftasında Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo’yu 3-1 yendi.

Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane’ın çalıştırdığı Real Madrid’i Balaidos Stadı’nda konuk etti.

Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez’in golleriyle Celta Vigo’yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo’nun tek golünü, 90+1’inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.

Real Madrid’in Hırvat oyuncusu Luka Modric, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yaz boyunca takımdan ayrılması beklenen futbolculardan Gareth Bale 75 dakika forma giyerken, James Rodriguez ise süre almadı.

Son güncelleme 20:56 | 17 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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