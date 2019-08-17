Mesut Özil krizi sürüyor!

İngiltere Premier Lig’in 2’nci haftasında Arsenal sahasında Burnley’i konuk etti. Emirates Stadyumu’ndaki oynanan karşılaşma Arsenal’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Burnley maçı öncesinde Arsenal’de Mesut Özil, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.
Arsenal’in İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrasında antrenmanlarda yer almıştı. Bugün oynanan maçta Sead Kolasinac, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilirken, Mesut Özil kadroda yer almadı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kolasinac, 71. dakikada Alexandre Lacazette’in yerine oyuna dahil oldu.
Arsenal kulübünden Mesut’un kadroya alınmama sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.