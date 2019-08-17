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Mesut Özil krizi sürüyor!
İngiltere Premier Lig

Mesut Özil krizi sürüyor!

Arsenal'in sahasında Burnley ile oynadığı maçın kadrosuna bıçaklı saldırı yaşayan iki futbolcudan Mesut Özil alınmazken, Sead Kolasinac kadroya dahil edildi.

17 Ağustos 2019 15:22

İngiltere Premier Lig’in 2’nci haftasında Arsenal sahasında Burnley’i konuk etti. Emirates Stadyumu’ndaki oynanan karşılaşma Arsenal’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Burnley maçı öncesinde Arsenal’de Mesut Özil, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

Arsenal’in İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrasında antrenmanlarda yer almıştı. Bugün oynanan maçta Sead Kolasinac, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilirken, Mesut Özil kadroda yer almadı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kolasinac, 71. dakikada Alexandre Lacazette’in yerine oyuna dahil oldu.

11 Ağustos 2019 Mesut Özil olayında iki Türk gözaltında! Arsenal futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac`a bıçak ile saldırı şüphesiyle Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci gözaltına alındı. İlgili Haberi Oku

Arsenal kulübünden Mesut’un kadroya alınmama sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Son güncelleme 16:36 | 17 Ağustos 2019
arsenal Mesut Özil Sead Kolasinac
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