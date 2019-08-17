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Mert Çetin: Cengiz beni burada yalnız hissettirmeyecek
İtalya Serie A

Mert Çetin: Cengiz beni burada yalnız hissettirmeyecek

Roma’ya bugün 5 yıllığına imza atarak sarı-kırmızılı takımın kadrosundaki ikinci Türk oyuncu olan Mert Çetin, imza töreninin ardından kulüp kanalına konuştu.

17 Ağustos 2019 10:25

Gençlerbirliği'nden İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, yeni kulübündeki takım arkadaşı ve vatandaşı Cengiz Ünder'in kendisini yalnız hissettirmeyeceğini söyledi. Roma’da takım arkadaşı olacağı vatandaşı Cengiz Ünder ile tanışması da sorulan Mert Çetin, “Biraz önce buluştuk. Cengiz sıcak biri… Bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Kulüp kanalına konuşan Mert Çetin, “Burada olduğum için son derece heyecanlı ve mutluyum. Bu formanın taşıdığı önemi biliyorum” derken, İtalyan liginin savunma oyuncuları için çok önemli bir turnuva olduğunu, bu takımla gelişip zirveye çıkacağını ifade etti.

Defans oyuncuları arasında Sergio Ramos'u yakından takip ettiğini dile getiren Mert Çetin, “Sahaya çıktığımda kendimi her şeyden izole ediyorum ve sadece oyunu düşünüyorum. Ceza sahası içinde kendimi savaşçı gibi hissediyorum” ifadesini kullandı.

Son güncelleme 10:25 | 17 Ağustos 2019
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