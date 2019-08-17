SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hindistan'dan nükleer gözdağı! 'Neler olacağı şartlara bağlı'
Menemenspor, Giresunspor’u yenerek başladı
TFF 1.Lig

Menemenspor, Giresunspor’u yenerek başladı

TFF 1. Lig’in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor’u konuk etti. Karşılaşma Menemenspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

17 Ağustos 2019 00:17

TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonunun açılış karşılaşmasında Menemenspor, deplasmanda Giresunspor’u 2-0 yendi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan

Giresunspor: Adriano, Ahmet İlhan Özek, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Bekir Yılmaz, Mehmet Güven (Dk. 68 Özgür Can Özcan), Landel (Dk. 46 Tanase), Del Valle (Dk. 77 Mehmet Taş), Muhammet Reis, Rusescu

Menemenspor: Selmani, Trtovac, Alberk Koç, Semih Ceylan (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Diakite, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 78 Halil İbrahim Sönmez), Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış (Dk. 62 Sangare), Murat Erdemir, Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 36 Taşkın Çalış, Dk. 90+1 Halil İbrahim Sönmez (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Semih Ceylan, Dk. 73 Murat Erdemir, Dk. 79 Muhammed Ali Doğan, Dk. 88 Taşkın Çalış (Menemenspor), Dk. 38 Erkan Sözeri (Teknik direktör), Dk. 77 Muhammet Reis, Dk. 81 Numan Çürüksu, Dk. 90 Ahmet Kesim (Giresunspor)

Son güncelleme 00:17 | 17 Ağustos 2019
giresunspor menemenspor tff 1.lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR