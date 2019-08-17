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Liverpool 2’de 2 yaptı! Adrian…
İngiltere Premier Lig

Liverpool 2’de 2 yaptı! Adrian…

Hafta içinde Süper Kupa'yı kazanan Liverpool, Southampton'ı 2-1 yendi. Adrian'ın hatası sonrasında kalesinde golü gören konuk takım son dakikalarda tehlikeli atakları savuşturarak 3 puana uzandı.

17 Ağustos 2019 19:11

İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, rakip sahada Southampton’ı 2-1 yendi.

İstanbul’da hafta içi Chelsea karşısında UEFA Süper Kupa’yı kazanan Liverpool, ligin ikinci hafta mücadelesinde St. Mary Stadı’nda Southampton’ın konuğu oldu.

Liverpool, 45+1. dakikada Sadio Mane ve 71. dakikada Roberto Firmino’nun golleriyle Southampton’ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Adrian’ın büyük hatası sonrası 83. dakikada Danny Ings kaydetti.

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UEFA Süper Kupa maçının ardından sahadaki kutlamalar sırasında taraftarın müdahalesiyle sakatlanan Liverpool’un İspanyol file bekçisi Adrian, yapılan tedavinin ardından Southampton karşısında ilk 11’de görev aldı.

Puanını 6’ya çıkaran Liverpool, maç fazlası ve averaj farkıyla ligde liderliğe yükseldi. Southampton ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Liverpool, gelecek hafta sahasında Arsenal’i ağırlayacak. Southampton ise Brighton deplasmanında ilk puanlarını arayacak.

Son güncelleme 19:11 | 17 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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