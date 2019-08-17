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Kolarov ve Mert Çetin… Roma Fenerbahçe’yi yaktı!
Transfer Haberleri

Kolarov ve Mert Çetin… Roma Fenerbahçe’yi yaktı!

Fenerbahçe, İtalya'dan gelen haberlerle sarsıldı. Roma'nın transfer sürecinde aldığı kararlar, Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 17 Ağustos 2019 09:03

Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Aleksandar Kolarov transferine Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca’dan veto geldi. Ersun Yanal’ın aylar önce transfer edilmesini istediği Mert Çetin’in de İtalyan ekibinin yolunu tutmasıyla sarı lacivertliler Roma’dan iki darbe birden yemiş oldu.

Fenerbahçe’de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov transferinde sarı-lacivertli camiayı üzecek bir gelişme yaşanırken Gençlerbirliği’nden Mert Çetin’in de Roma’ya transfer olması teknik ekibin üzüntüsünü ikiye katladı.

Uzun süredir Roma’nın 33 yaşındaki Sırp sol bekini transfer etmek için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, İtalyan ekibinin yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle transferi noktalayamıyordu.

Ancak tecrübeli futbolcunun hazırlık maçlarındaki performansı sonrasında, Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca oyuncuyu ilk 11’de oynatmak istediğini ve takımdan ayrılmasını istemediğini yönetimine iletti.

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İKİNCİ ÜZÜNTÜ MERT ÇETİN!

Bu gelişmenin ardından Kolarov transferi askıya alınırken Roma’nın Gençlerbirliği’nde forma giyen Mert Çetin’i kadrosuna katması teknik direktör Ersun Yanal’ın planlarını bozdu.

Ersun Yanal, sezon başında verdiği raporda 22 yaşındaki stoperin transfer edilmesini isterken sarı-lacivertliler 1,5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunmuştu.

Başkent ekibi genç oyuncu için 3 milyon Euro’luk bir bedel belirlerken uzun süre Fenerbahçe cephesi transferdeki sessizliğini koruyunca İtalya ekibi Roma ile el sıkışıldı. Roma’nın başarılı futbolcu için 3,5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi beklenirken İtalya’ya giden Çetin sağlık kontrollerinden geçti.

Son güncelleme 09:03 | 17 Ağustos 2019
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