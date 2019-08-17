Alanyaspor, Cisse ile güldü

Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Akdeniz temsilcisinin daha atak olduğu maçta ilk yarı golsüz geçildi.

İkinci yarıda ise Alanyaspor 3 puanı 86. dakikada Papiss Cisse’nin attığı golle kaptı.

Kayserispor golden sonra iki kez rakip kalede tehlikeli oldu.

89. dakikada kaçan mutlak pozisyondan sonra 90+1’de Pedro Henrique’nin attığı gol de VAR’a takıldı. Duran toptan gelen ortada ofsayt bayrağı kalkınca Henrique’nin golü geçirsiz sayıldı.

Yaklaşık 3 dakika duran oyun ardından devam etse de skor değişmedi.

Kayserispor gelecek hafta Cumartesi günü Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında aynı gün Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila Turan, Alpay Çelebi (Dk. 5 Ziya Alkurt), (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Djedje, Mensah, Rienstra (Dk. 89 Emre Demir), Henrique, Umut Bulut

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 70 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 90+4 Bammou), Bakasetas, Cisse

Gol: Dk. 86 Cisse (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Atila Turan, Dk. 77 Abdennour, Dk. 80 Henrique, Dk. 90+3 Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 87 Cisse (Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada hava topu mücadelesinde yerde kalan Kayserispor’dan Alpay Çelebi, maça devam edemedi. Bu oyuncunun yerine oyuna Ziya Alkurt dahil oldu.

27. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu kapan Siopis’in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Rienstra’nın ceza alanına yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

37. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Lopes’in kale önüne gönderdiği pasta ,savunmanın arkasına koşu yapan Ziya Alkurt, önünden geçen topa dokunamayınca kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

79. dakikada Nsakala’nın ceza alanına gönderdiği ortada savunmadan seken top Salih Uçan’ın önünde kaldı. Ceza yayı içerisinde Salih Uçan’ın kaleye gönderdiği şutta kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada soldan Salih Uçan’ın kullandığı kornerde tüm oyuncuları geçen topu iyi takip eden Cisse, arka direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+1. dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mensah’ın kale önüne gönderdiği etkili ortada, kaleciden dönen topu iyi takip eden Henrique, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon gol olarak değerlendirilmedi.

90+5. dakikada sol kanttan gelişen Kayserispor atağında Bilal Başacıkoğlu’nun kale alanına ortasında, uygun pozisyonda Lopes topa dokunamadı. Savunmadan seken topu iyi takip eden Emre Demir’in altıpas içerisinden şutunda ise kaleci meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Müsabakayı Alanyaspor 1-0 kazandı.